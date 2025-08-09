Fortaleza e Botafogo empatam na ida da semifinal do Brasileiro Feminino A2

Decisão da vaga será no próximo dia 15, no Rio de Janeiro
Fortaleza e Botafogo ficaram no empate por 2 a 2 na primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2, disputada nesta sexta-feira (8) no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O duelo teve transmissão da TV Brasil.
O Botafogo abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com Duda Basílio. Na etapa final, o Fortaleza reagiu e virou o jogo com gols de Natália, aos 19, e Esterfany, aos 31 minutos. Pouco depois, Carol converteu pênalti e deixou tudo igual para a equipe carioca.
Com o resultado, a decisão da vaga para a final será na próxima sexta-feira (15), às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Quem vencer avança, e um novo empate levará a disputa para os pênaltis.
Fortaleza e Botafogo já têm presença garantida na elite do futebol feminino em 2026, assim como Atlético-MG e Santos, que disputam a outra semifinal. O primeiro jogo entre mineiras e paulistas será na segunda-feira (11), às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
