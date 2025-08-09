Motociclista de 26 anos morre após acidente com micro-ônibus na MS-156

Na tarde desta sexta-feira (8), um grave acidente resultou na morte de Jackson Damião Silva dos Santos, de 26 anos, na rodovia MS-156, que liga os municípios de Amambai e Caarapó, distante cerca de 275 km de Campo Grande.

Segundo relatos do site Notícias Crepúsculo, Jackson pilotava sua motocicleta quando colidiu frontalmente contra um micro-ônibus que transportava trabalhadores de uma cooperativa recém-estabelecida na região.

O impacto foi tão forte que o micro-ônibus ficou atravessado na pista, enquanto o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para realizar a investigação e os levantamentos necessários.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

