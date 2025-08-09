Acidente entre carro e furgão deixa dois feridos em Campo Grande

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Veículos foram parar no canteiro central da Avenida Gunter Hans

Dois homens ficaram feridos na manhã deste sábado (9) após a colisão entre um Renault Sandero e um furgão na Avenida Gunter Hans, no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Testemunhas relataram que o Sandero estava parado na via e, ao tentar acessar o fluxo de veículos, foi atingido pelo furgão que passava. A força do impacto fez com que ambos saíssem da pista e parassem sobre o canteiro central.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. O motorista do Sandero foi levado para receber cuidados médicos, enquanto o condutor do furgão sofreu cortes provocados por estilhaços, mas permaneceu na cena do acidente.

