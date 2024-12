Gabarito do Passe da UFMS estará disponível nesta terça-feira (10)

O gabarito oficial das provas do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) será divulgado amanhã (10). O espelho da redação estará disponível na quinta-feira (12), mesma data em que se abrirá o prazo para recursos, que se estenderá até o dia 13. O resultado preliminar será divulgado em janeiro e o resultado final está previsto para o início de fevereiro.

Cerca de 17 mil candidatos participaram nesse domingo (8), das provas das 1ª, 2ª e 3ª etapas do Passe UFMS 2025. As avaliações presenciais ocorreram em 11 municípios de Mato Grosso do Sul.

O programa é voltado para alunos do Ensino Médio, que realizam três provas objetivas, com 60 questões de múltipla escolha, ao final de cada ano letivo. Na terceira etapa, há também a elaboração de uma redação.