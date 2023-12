Fluminense vence Fortaleza com gol nos acréscimos e cola no G4

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa garantiu a vitória do Fluminense contra o Fortaleza neste domingo (3) ao balançar as redes aos 46 minutos da etapa final, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituto de Marcelo, que se recupera de lesão, Diogo comemorou muito seu primeiro gol na competição. Quem também brilhou foi o goleiro Fábio, com defesas precisas.

Triunfo importante para o Tricolor carioca, que chegou aos 38 pontos, um atrás do Flamengo, quarto colocado zona de classificação (G4) para a Copa Libertadores de 2024. Já a Fortaleza, que vencera nas últimas três rodadas, segue com 32 pontos.

No primeiro tempo, o jogo foi sofrível, em parte devido às péssimas condições do gramado do Raulino de Oliveira. O jogo não pode ser realizado no Maracanã, fechado para recuperação do campo. O Leão do Pici teve as melhores chances de abrir o placar. Aos 13 minutos, após lançamento de Tinga para Lucero, o zagueiro Felipe Melo ficou pelo caminho e o camisa 9 do Fortaleza chutou firme, mas o goleiro Fábio defendeu.

Depois, aos 19, Zé Welison pressionou na saída de bola do Tricolor,Pochettino tomou a dianteira como a bola e desferiu uma bomba da entrada da área, que foi para fora. A melhor oportunidade do Flu foi com Keno, aos 28 minutos: o meio-campista disparou com a bola da linha divisória até a entrada da área, mas chutou no meio do gol e João Ricardo, atento, fechou o gol.

Na etapa final, os visitantes pressionaram mais para abrir o placar. Aos dois minutos, o goleiro Fábio deu rebote, após chute de Pikachu, e a bola sobrou para Guilherme chutar com precisão, mas o lateral Samuel Xavier travou o gol do Fortaleza. Aos oito minutos, nova chance. Desta vez, após cobrança de escanteio de Pikachu, na medida para Lucero cabecear para o gol. Fábio espalmou para fora, mas na sequência, John Kennedy deixou a bola escapar para Tinga, que chutou em cima da zaga e depois Lucero ainda emendou de voleio para fora.

Após o sufoco, o Tricolor foi para cima do Leão. Aos 13 minutos, John Kennedy faz linda jogada, se livra de dois marcadores,e rola para Keno quase marcar para os cariocas ao chutar de dentro da área, mas o goleiro João Ricardo pegou. O Leão do Pici seguiu insistindo: aos 33 minutos, Brítez conseguiu um belo contra-ataque e rolou para Machuca, que chutou forte, e mais uma vez Fábio impediu o gol dos cearenses. Já nos acréscimos, o Flu levou a melhor, em jogada que começou com um bola lançada por Marinelli para Lima, já dentro da grande área, que cruzou para o lateral Diogo Barbosa desferir o gol da vitória Tricolor: 1 a 0.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.