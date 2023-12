Odontomóvel: van adaptada é utilizada para atender a população de Dourados

O veículo foi utilizado pela primeira vez nesse sábado (02), numa atividade do “Desenvolve Dourados em Ação”, na Escola Municipal Frei Eucário Schmitt.

O Odonto Móvel é equipado para todo atendimento odontológico básico e, segundo Sérgio Rôas, gerente do NASB, vai reforçar o serviço já prestado nas Unidades Básicas de Saúde. “Objetivo é atender a necessidade de pais e responsáveis que, por questões de trabalho, muitas vezes não conseguem levar as crianças para atendimento nos postos de saúde”, afirma.

O veículo adaptado para o atendimento odontológico foi entregue pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde) ao Núcleo de Atenção à Saúde Bucal e será destinado para atendimento odontológico itinerante aos alunos das escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Dourados e para ações estratégicas de saúde bucal no município, como acontece neste sábado.

A aquisição fez parte dos esforços da atual gestão para melhorar o atendimento odontológico na cidade e reduzir as filas de espera por atendimento. Para o prefeito Alan Guedes, a unidade é um exemplo de como as políticas públicas de saúde podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas da população. “Nossa intenção é sempre buscar alternativas que facilitem o acesso da população à saúde. Com esse equipamento, vamos melhorar o atendimento preventivo, principalmente das crianças”.

Segundo Rôas, o trabalho deve começar pelas escolas nos bairros de maior necessidade. “A ideia é facilitar o acesso de crianças e adolescentes aos serviços odontológicos. Com a entrega vamos agora organizar um cronograma para esses atendimentos. Iniciamos um levantamento das regiões com maiores demandas e a partir dele vamos elaborar um cronograma”, completa.

Durante o “Desenvolve Dourados em Ação” também foram prestados diversos serviços além do tratamento odontológico como corte de cabelo, atendimento de saúde, negociação de IPTU, manicure e outros, oferecidos gratuitamente para a população do bairro Jardim dos Estados.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

