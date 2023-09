Confronto armado em Dourados deixa investigador e suspeito feridos

Na noite da última sexta-feira (1), um tranquilo encontro entre amigos e familiares em uma espetaria de Dourados, Mato Grosso do Sul, foi interrompido por um tumulto que rapidamente se transformou em um confronto armado, envolvendo um policial civil local e indivíduos em meio a uma violenta briga de rua.

Os eventos ocorreram por volta da meia-noite, quando dois grupos de indivíduos iniciaram uma confusão em via pública, nas proximidades da espetaria frequentada pelo policial civil e seus amigos. O investigador, que estava desfrutando de um momento de lazer com sua esposa e colegas, rapidamente se dirigiu ao local e conseguiu conter a situação caótica.

No entanto, um dos envolvidos na briga, um homem de 34 anos, natural do estado do Paraná, em busca de refúgio, correu até a espetaria e se escondeu no banheiro. O policial, cumprindo seu dever, o retirou do local para questionar a razão por trás da tumultuada confusão.

O indivíduo detido relatou que a briga generalizada teve início em uma boate próxima, supostamente devido a uma aposta em um jogo de sinuca que saiu do controle, incluindo até disparos de arma de fogo. Enquanto o investigador tentava obter informações cruciais, um veículo VW/Saveiro estacionou nas proximidades deles.

O passageiro desse veículo, portando um revólver calibre 32, saiu do carro e disparou na direção do homem sob custódia policial. Rápido no gatilho, o investigador sacou sua pistola a tempo de efetuar disparos na direção do autor, com o objetivo de proteger a integridade física da vítima e dos demais frequentadores do estabelecimento, que naquele momento estava lotado.

Após o tiroteio, a Polícia Militar foi imediatamente acionada, juntamente com equipes da 2ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados. As autoridades iniciaram imediatamente as investigações e buscas.

As autoridades receberam informações de que um homem ferido por disparos havia dado entrada no Hospital da Vida. Suspeitando que ele poderia ser o autor dos tiros, as equipes de policiais civis se dirigiram ao hospital. Lá, descobriram que um homem de 27 anos, que estava foragido da justiça, havia sido admitido com um ferimento a bala no abdômen, que se alojou em seu fígado, e estava passando por uma cirurgia de emergência.

Ao interrogar o indivíduo que o havia levado até o hospital, um homem de 36 anos, ele inicialmente afirmou não estar envolvido nos eventos, alegando que apenas atendeu ao pedido de ajuda do amigo. No entanto, após uma investigação mais detalhada, as autoridades constataram que ele era o motorista do veículo envolvido no tiroteio. Questionado sobre o paradeiro do veículo, ele admitiu que o havia deixado com um terceiro indivíduo, de 25 anos, que residia nas proximidades e alegou que os impostos veiculares estavam atrasados.

A equipe de investigação se dirigiu à residência do terceiro indivíduo, onde localizou o VW/Saveiro com marcas de disparos de arma de fogo e manchas de sangue no banco do passageiro. O morador da residência confessou que havia escondido o revólver calibre 32 na oficina mecânica de seu pai.

Dessa forma, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Dourados, onde foram autuados em flagrante e submetidos aos procedimentos criminais cabíveis. O policial civil, que agiu rapidamente, saiu ileso do incidente, enquanto o suspeito ferido estava sob custódia no hospital, aguardando sua recuperação para enfrentar as acusações. O caso continua sendo investigado pelas autoridades locais para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades relacionados ao crime.

Com informações da Depac

