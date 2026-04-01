Brasil cai para sexto e França assume topo do ranking da Fifa

Atualização ocorre a 71 dias da Copa do Mundo

A França passou a liderar o ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgado nesta quarta-feira (1º), a 71 dias da abertura da Copa do Mundo. O Brasil caiu uma posição e agora aparece em sexto lugar.

Os franceses assumiram o topo após vencerem o Brasil por 2 a 1 e a Colômbia por 3 a 1 nos amistosos da última Data Fifa. Com os resultados, ultrapassaram Espanha e Argentina, que ocupavam as primeiras posições.

A seleção brasileira foi superada por Portugal, que venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e empatou com o México em 0 a 0. O Brasil conquistou uma vitória no período, ao bater a Croácia por 3 a 1.

A Inglaterra permaneceu em quarto lugar depois de empatar com o Uruguai em 1 a 1 e perder para o Japão por 1 a 0.

A Espanha caiu para a segunda colocação após vitória sobre a Sérvia por 3 a 0 e empate com o Egito em 0 a 0. Já a Argentina, atual campeã mundial, aparece em terceiro lugar, com triunfos sobre a Mauritânia por 2 a 1 e a Zâmbia por 5 a 0.

O ranking da Fifa serve como referência para medir o desempenho recente das seleções, mas não determina resultados na Copa. Em 2022, no Catar, o Brasil liderava a lista antes do torneio, e a Argentina, então terceira colocada, conquistou o título. Em 2018, na Rússia, a Alemanha era a primeira do ranking, mas a França ficou com a taça.

*Com informações da Agência Brasil

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