Fluminense goleia Flamengo e é campeão do Campeonato Carioca

O Fluminense é o grande campeão do Campeonato Carioca 2023. Com uma atuação impecável do time de Fernando Diniz, o Tricolor venceu por 4 a 1 o Flamengo, na noite de ontem (9), no Maracanã. O Tricolor foi implacável desde o começo da decisão, já que precisava reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no primeiro jogo. O Rubro-Negro praticamente assistiu o passeio.

Marcelo, Germán Cano duas vezes e Alexander marcaram para o Fluminense. Já nos acréscimos, Ayrton Lucas marcou o gol de honra. Este é o 33º título carioca do Fluminense, que fica com a taça pelo segundo ano consecutivo. Já o Flamengo parou nas 37 conquistas do estadual.

A partida

Durante a primeira etapa do jogo, o Fluminense mostrou-se como equipe dominante. Mesmo em desvantagem no placar geral, precisou apenas de trinta minutos para reverter a situação. Aos 26 minutos, Marcelo marcou seu primeiro gol vestindo a camisa do Tricolor. Logo em seguida, o artilheiro Germán Cano recebeu um passe de Ganso e aumentou a vantagem da equipe com mais um gol marcado.

Na segunda etapa, Vitor Pereira, técnico do Flamengo, realizou mudanças na equipe, substituindo Gabigol e Léo Pereira por Everton Ribeiro e Matheus França, respectivamente. No entanto, mesmo com as alterações, o Fluminense continuou a ampliar sua vantagem. Aos sete minutos, Fabrício Bruno tocou a bola com o braço dentro da área, resultando em um pênalti a favor do Fluminense após análise do VAR. Germán Cano cobrou, Santos defendeu, mas o argentino aproveitou o rebote e marcou o terceiro gol do Tricolor aos 10 minutos. O Fluminense não se contentou e continuou dominando o jogo, chegando ao quarto gol aos 19 minutos, quando Alexsander chutou forte para o gol após rebote de Santos. Apesar de Ayrton Lucas ter marcado um gol para o Flamengo nos minutos finais, a equipe não conseguiu reverter a goleada e ficar com o título estadual. Próximo compromisso Agora, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Paysandu pela terceira fase da competição na próxima quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília). Já o Flamengo também terá partida pela competição nacional, enfrentando o Maringá na quinta-feira (13), às 20h (de Brasília).

