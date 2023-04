Após desviar de buracos em rodovia, veículo capota e passageira é arremessada

Uma passageira de 45 anos, ficou ferida após ser arremessada de um veículo, durante capotagem, no final da tarde de ontem (9), na MS-156, em Amambai, a 354 quilômetros de Campo Grande. Os outros ocupantes do carro saíram ilesos do acidente.

Segundo o site A Gazeta News, os dois ocupantes do veículo, de modelo Volkswagen Voyage, sendo o motorista de 20 anos, e uma jovem, de 18, que estava no banco traseiro, foram encontrados sem ferimentos. Eles relataram aos socorristas que estavam em sentido a Caarapó, quando o motorista tentou desviou de um buraco na pista, perdendo o controle do veículo, vindo a capotar na rodovia.

A mulher, que estava no banco da frente como passageira, chegou a ser arremessada e foi socorrida com ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

