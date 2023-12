Fluminense estreia em Mundial de clubes; confira onde assistir e prováveis escalações

O Fluminense faz a esperada estreia no mundial de clubes, nesta segunda-feira (18), contra o o Al-Ahly, do Egito, às 15h (de MS), na Arábia Saudita. Os cariocas disputam a competição pela primeira vez em sua história. O clube das Laranjeiras chega embalado pelo título da Libertadores, conquistado sobre o Boca Juniors-ARG.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, Globoplay, Casé TV e Fifa TV.

Momento dos clubes

Para chegar nesse histórico momento, o treinador Fernando Diniz ressaltou que tudo foi fruto de muito trabalho.

“Disputar o Mundial de Clubes para nós era o sonho de todos os dias, desde que eu cheguei ao Fluminense. Não foi algo que aconteceu na casualidade, foi muito trabalho. Não é porque você trabalha muito que você vai ganhar, mas trabalhar muito e sonhar todos os dias que é possível te aproximar das conquistas e foi o que nos trouxe até aqui. Continuamos trabalhando sem parar. Vamos procurar fazer o nosso melhor na semifinal”, disse.

Campeão da Conmebol Libertadores, o time de Fernando Diniz gera interesse pelo futebol envolvente que exibe desde o ano passado. Resta à equipe a disputa de dois jogos para encerrar a temporada que já é vencedora.

Do outro lado, o Ah-Ahly chega para a semifinal após vencer o Al-Ittihad-ARA. A vitória foi vista como surpreendente, pois os árabes contavam com estrelas como Benzema, Kanté e Fabinho.

O time egípcio é o que mais participou do Mundial de Clubes. No entanto, nunca chegou a uma decisão. A melhor colocação aconteceu em 2020, quando venceram o Palmeiras na disputa do terceiro lugar.

Prováveis escalações

O time do Fluminense para a estreia no Mundial de Clubes deve ser o mesmo que começou a partida contra o Boca Juniors, na decisão da Conmebol Libertadores. Ao longo dos últimos dias a principal dúvida estava na presença de Samuel Xavier na lateral direita, já que tinha sofrido um lesão no joelho dia 22 de novembro, contra o São Paulo. Mas ele se recuperou e a tendência é que comece jogando.

Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Acostumados com Mundial de Clubes, os campeões africanos vão em busca da primeira final da competição. Para isso, o técnico suíço Marcel Koller deve manter a maioria dos jogadores que começou na vitória por 3 a 1 em cima do Al-Ittihad. A única alteração deve ser a entrada de Aliou Dieng no lugar de Kouka. A provável mudança é a preocupação do técnico com a força física dos jogadores do Fluminense.

Time provável: El-Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonem e Maâloul; Ateya, Ashour e Dieng (Kouka); Percy Tau, Kahraba e El-Shahat

