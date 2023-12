Confira a coluna ‘Conectado’

Desmembramento

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) confirmou, em entrevista, o desmembramento da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), em duas pastas. A secretária-adjunta, Viviane Luiza da Silva, será a titular da nova pasta da estrutura do Governo, a Secretaria de Cidadania. Viviane Luiza é ligada ao deputado federal Vander Loubet, do PT.

Desmembramento 1

No novo formato, a Secretaria de Cidadania será responsável pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres; Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial; Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários; Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude; Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+; Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência; Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas e Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários. Já a Setesc, comandada pelo secretário Marcelo Miranda, ficará com as fundações de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Turismo (Fundtur), e Cultura.

Integração

Em ritmo acelerado em todo interior do Estado, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, tem levado as ações do Gabinete de Integração (GI) do Tribunal de Justiça de MS. Numa iniciativa inédita de aproximação da Justiça à população mais necessitada, o gabinete tem levado melhorias importantes para as comarcas da Justiça estadual, aprimorando os serviços na prestação jurisdicional, além de promover a valorização de magistrados e servidores. As últimas a receberem as ações foram as comarcas de Anaurilândia e Batayporã, onde foram entregues novos computadores desktop, os dois prédios do Fórum receberam energia fotovoltaica, entre outros. Em Anaurilândia, foram instalados 97 painéis para a geração mensal de 6.000kWh, permitindo atender o consumo na comarca e disponibilizando o restante para a outra edificação do Poder Judiciário.

Em Batayporã, foram instalados 88 painéis sobre o telhado da cobertura, e mais 22 painéis sobre estrutura, no estacionamento. Nessa comarca, a geração mensal será de 6.800kW, com 2.000kWh a ser creditada em outra edificação do Judiciário.

Livro

…Por falar nas ações do presidente do Tribunal de Justiça, também escritor e da Academia de Letras de Mato Grosso do Sul, recebi, direto de Brasília, de um dos mais respeitados advogados tributaristas da Capital Federal, a foto dele com o livro que vou lançar, neste domingo (17), “Diálogos do Ócio”, em Campo Grande. O Dr Wilfrido Augusto Marques é nascido no distrito de Sanga Puitã-MS, terra onde passou Guimarães Rosa, ao escrever um de seus clássicos o livro “Ave Palavra”. Criado em Ponta Porã, Campo Grande e Dourados, é ex-aluno do Colégio Dom Bosco e atual presidente da Escola Superior do Agronegócio. Ele será lançado a partir das 9h30, na Casa- -Quintal Poeta Manoel de Barros e vocês estão convidados.

Por Bosco Martins.

