Governo anuncia medida para bloqueio rápido de celulares roubados

O Governo Federal informou que lançará uma medida na próxima terça-feira (19) com o objetivo de bloquear de maneira mais ágil celulares que foram roubados ou furtados. O anúncio foi feito oficialmente pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli.

O plano consiste em disponibilizar um aplicativo e um site nos quais os usuários podem cadastrar antecipadamente seus celulares, permitindo que pessoas de confiança possam bloquear o aparelho em caso de furto ou roubo.

“Vamos lançar na próxima terça-feira uma iniciativa que transformará os celulares roubados num pedaço de metal inútil. Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos”, escreveu Cappelli em sua conta no X (antigo Twitter).

Ao utilizar um único clique, a vítima poderá enviar um aviso simultaneamente para a Anatel, bancos, operadoras de telefonia e outros aplicativos. O serviço, fruto de uma parceria com Anatel, Febraban, ABR Telecom, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Inter, Sicredi e Sicoob, será responsável por coletar informações relevantes e comunicar os participantes quando solicitado pelo usuário. A ABR Telecom, encarregada do recebimento das comunicações para o bloqueio do aparelho, se compromete a realizar o procedimento em até um dia útil após a solicitação.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, o Brasil registrou um aumento de 16,6% nos casos de furtos e roubos de telefones celulares no período de um ano, passando de 853 mil casos em 2021 para 999,2 mil ocorrências em 2022.