Fluminense e Grêmio abrem a 32ª rodada do Brasileirão em duelo para afastar risco de rebaixamento

A sete rodadas do fim, o Campeonato Brasileiro avança para sua 32ª rodada, com o Fluminense enfrentando o Grêmio nesta sexta-feira (1º) no estádio do Maracanã, às 20h (horário de Mato Grosso do Sul). O confronto entre os times, que estão próximos na tabela de classificação, representa uma oportunidade importante para ambos se afastarem da zona de rebaixamento e assegurarem uma posição segura na elite do futebol brasileiro. Fluminense x Grêmio será transmitido ao vivo a partir das 20h pelo canal Premiere.

O Tricolor carioca, sob o comando do técnico Mano Menezes, deve entrar em campo com uma formação composta por Fábio; Samuel Xavier, Manoel (ou Thiago Silva), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Lima, Arias e Kauã Elias. Do outro lado, o Grêmio, dirigido por Renato Portaluppi, deve começar o jogo com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Monsalve (Aravena ou Cristaldo) e Soteldo; Braithwaite.

A partida isolada nesta sexta-feira acontece devido ao desmembramento da rodada, com o objetivo de deixar o domingo (3) exclusivo para a grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG. Além do confronto de hoje, o Brasileirão terá no sábado os jogos entre Bragantino x Cuiabá, Athletico-PR x Vitória e Juventude x Fortaleza.

A rodada prossegue na segunda-feira (4) com o clássico Corinthians x Palmeiras, enquanto na terça-feira (5) jogarão Internacional x Criciúma, Bahia x São Paulo e Botafogo x Vasco. Na quarta-feira, completam a rodada Cruzeiro x Flamengo e Atlético-GO x Atlético-MG.

