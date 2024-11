Corpo de homem é encontrado na rua de Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai

O corpo de um homem foi encontrado na Rua Aurélio Escurra, em Coronel Sapucaia, no interior de Mato Grosso do Sul na divisa com o Paraguai. De acordo com a polícia, a vítima estava trabalhando em uma fazenda em Capitan Bado (PY).

Segundo informações, os policiais conseguiram contato com a irmã da vítima, que informou ter visto o irmão na tarde de quarta-feira (30), na garupa de uma motocicleta.

Polícia Militar, Civil e perícia estiveram no local, onde foram feitos os procedimentos necessários.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.