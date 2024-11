Manhã de sexta-feira é marcada por acidentes de trânsito em Campo Grande

A manhã desta sexta-feira (1º) foi marcada por uma série de acidentes de trânsito em Campo Grande, mobilizando equipes de socorro e dificultando o fluxo de veículos em diferentes pontos da cidade. Entre as ocorrências, um acidente envolveu uma motocicleta de aplicativo e um veículo de passeio na Avenida Duque de Caxias, no cruzamento com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, na Vila Alba.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, quando a motocicleta colidiu na traseira do veículo, que estava parado apesar do sinal verde. Segundo testemunhas, a motorista do carro não avançou ao abrir o semáforo, resultando na colisão. Com o impacto, tanto o motociclista quanto a passageira caíram no asfalto.

Enquanto o motociclista não sofreu ferimentos, a passageira precisou de atendimento médico devido a uma lesão no pé e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) foi acionado para organizar o trânsito, que ficou lento devido à interdição de duas das três faixas da via.

Menos de uma hora depois, um segundo acidente ocorreu na mesma avenida, próximo ao cruzamento com a Avenida Lúdio Martins Coelho. Desta vez, uma caminhonete colidiu, também, com um veículo de passeio, em uma batida lateral. Policiais do BPMTran novamente precisaram intervir, interditando a faixa da esquerda e controlando o fluxo, que foi impactado pelo alto movimento da região.

O terceiro acidente registrado nesta manhã, aconteceu na Avenida Ernesto Geisel, na Vila Taquarussu. Uma motociclista de 55 anos seguia em direção ao bairro Aero Rancho quando se envolveu em uma colisão com um ciclista no cruzamento com a Rua Bom Sucesso. Ela caiu com o impacto, sofrendo escoriações no joelho, e foi socorrida consciente e orientada, sendo encaminhada à UPA Leblon. O ciclista, aparentemente sem ferimentos graves, se levantou e deixou o local, mas a equipe do Corpo de Bombeiros impediu que a bicicleta fosse retirada.

