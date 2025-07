Fluminense é eliminado da Copa do Mundo de Clubes

Chelsea bateu o time brasileiro por 2×0

Nesta terça-feira (09), o Chelsea enfrentou o Fluminense no MetLife Stadium nos Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes.

O time inglês levou a melhor por 2 a 0 e avança a final do campeonato como primeiro finalista do Mundial de Clubes. Na partida, os dois gols foram marcados por João Pedro, atacante recém-contratado pelo Chelsea, que jogava no Fluminense.

O Tricolor era o único time brasileiro que seguia na disputa após a derrota do Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Com a eliminação do Fluminense, os clubes brasileiros encerraram a participação no torneio.

A equipe inglesa agora aguarda o emabate entre PSG (França) e Real Madrid (Espanha), outra semifinal da competição, que será disputada na próxima quarta-feira (9) também no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

