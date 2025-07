Termina hoje o prazo para pedir isenção da taxa no Concurso Nacional Unificado

Benefício pode ser solicitado até 23h59 por candidatos que se enquadram em critérios sociais ou educacionais



Encerra nesta terça-feira (8), às 23h59 (horário de Brasília), o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O pedido deve ser feito exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame.

Têm direito ao benefício os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde, participantes ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e beneficiários ou ex-beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). No caso de Prouni, Fies e doadores, é necessário que a situação do candidato esteja regular até 30 de junho de 2025.

O sistema da FGV exige que os documentos sejam anexados no momento da solicitação. Apenas inscritos no CadÚnico estão dispensados do envio, já que a verificação será feita automaticamente com o órgão gestor. Para os demais casos, é preciso apresentar comprovantes específicos, como declaração da doação de medula ou registro da participação nos programas educacionais. Todos os arquivos devem estar nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com no máximo 5 MB.

A divulgação preliminar dos pedidos aceitos está prevista para o dia 10 de julho. Quem tiver a solicitação negada poderá apresentar recurso em até dois dias úteis. A lista final com os isentos será publicada até 18 de julho.

A organização do concurso alerta que candidatos que apresentarem informações falsas poderão ser eliminados em qualquer fase e, mesmo que aprovados, terão a nomeação anulada se a fraude for identificada posteriormente.

