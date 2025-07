Fumacê percorre oito bairros de Campo Grande nesta terça-feira

Borrifação contra o Aedes aegypti será feita das 16h às 22h; população deve manter portas e janelas abertas

Nesta terça-feira (8), a borrifação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti será realizada em oito bairros de Campo Grande. O serviço, conhecido como Fumacê, está programado para acontecer entre 16h e 22h, com aplicação do veneno por veículos da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV).

Os bairros incluídos na rota desta terça são: Caiobá, São Conrado, Jardim Tijuca, Tarumã, Aero Rancho, Jardim Centenário, Jardim Los Angeles e Jardim Centro Oeste. A recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do Fumacê para facilitar a ação do inseticida.

O cronograma pode ser alterado ou suspenso em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas comprometem a eficácia da aplicação.

Confira os pontos de partida das equipes:

– Caiobá – Rua Jeromyta Maria de Souza x Rua Cachoeira do Campo

– São Conrado – Rua Ouro Preto x Rua Planaltina

– Jardim Tijuca – Rua Paraguaçu x Rua Rio da Prata

– Tarumã – Rua Taiama x Rua Fanorte

– Aero Rancho – Rua Alagoinhas x Rua Galeão

– Jardim Centenário – Rua Granada x Rua Moçambique

– Jardim Los Angeles – Rua Afonso Celso x Rua Francisco Espinosa

– Jardim Centro Oeste – Rua Araraquara x Rua dos Timbós

A ação tem como foco reduzir a presença do mosquito transmissor, mas não substitui outras medidas de prevenção, como a eliminação de criadouros em casa.

