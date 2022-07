PL oficializa candidatura de Bolsonaro no Maracanãzinho

Com capacidade de receber 10 mil pessoas e sem ingressos distribuídos, apenas priorizando a a ordem de chegada o PL pretende hoje (24), às 11h oficializar a candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro, a reeleição no estádio do Maracanãzinho no Rio de Janeiro.

Na convenção será anunciado o nome do vice de Bolsonaro, que até o momento alguns nomes foram citados, mas sem confirmação. O mais cotado para a vaga é o nome do general Walter Braga Netto (PL). Até o momento os partidos que confirmaram que caminharão com o presidente são: Republicanos, PP, PSC, PTB e Patriota.

O militar foi exonerado do cargo de assessor especial da Presidência no início do mês. O nome da ex-ministra Damares também não foi bem recebido.

Bolsonaro disputará sua segunda eleição ao Planalto. Na primeira, em 2018, foi eleito ao vencer o ex-ministro Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

No Brasil, desde que o instrumento da reeleição foi instituído, em 1997, todos os presidentes que concorreram ao segundo mandato foram eleitos.

Caravanas do país todo são esperadas para a convenção do PL, inclusive parlamentares do Mato Grosso do Sul já estão no Rio de Janeiro como é o caso do deputado estadual, João Henrique Catan (PL).