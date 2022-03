Agesul reconstrói pontes de madeira destruídas pelo fogo no Pantanal

Do total de 17 pontes de madeira destruídas pelo fogo no pantanal há dois anos atrás em Corumbá e Porto Murtinho, o Governo do Estado já reconstruiu nove e está executando outras cinco, com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS).

Na rodovia MS-195 (acesso ao Naitaca), Pantanal do Nabileque, das quatro travessias queimadas, duas foram entregues pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e outras duas começam a ser reconstruídas na última semana, com dimensões de 24 e 12 metros.

Na mesma região, está em andamento as obras da ponte de 90 metros na MS-243 (acesso ao Rio Nabileque), onde outras três travessias foram destruídas pelo fogo. Do outro lado do Pantanal, na Nhecolândia (Corumbá), estão em reconstrução duas pontes na MS-184 (Estrada-Parque).