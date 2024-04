Fluminense arranca empate com Alianza Lima na Libertadores

O Fluminense iniciou a caminhada em busca do bicampeonato da Copa Libertadores arrancando um empate de 1 a 1 com o Allianza Lima (Peru) nesta quarta-feira (3) no estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

Com o resultado o Tricolor das Laranjeiras somou um ponto e divide a vice-liderança do Grupo A da competição com a equipe peruana. A liderança da chave é do Colo-Colo (Chile), que bateu o Cerro Porteño (Paraguai) por 1 a 0 no estádio Monumental de Santiago.

Sem poder contar com os suspensos John Kennedy (atacante) e Diogo Barbosa (lateral) e os lesionados Paulo Henrique Ganso (meio-campista), Germán Cano (atacante), Manoel (zagueiro), Marlon (zagueiro), Keno (atacante) e Gabriel Pires (meio-campista), a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz não conseguiu apresentar um bom futebol diante de um adversário que abusou dos contra-ataques.

E foi desta forma que o Allianza Lima abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Waterman encontrou Serna, que partiu em velocidade e se livrou de Thiago Santos antes de bater colocado para superar o goleiro Fábio. A partir daí o Fluminense sofreu muito. Mas, aos 26 minutos da etapa final, Marquinhos marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Douglas Costa para dar números finais ao placar.

Empate do Palmeiras

Outra equipe brasileira a empatar fora de casa foi o Palmeiras, que, jogando no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, ficou no 1 a 1 com o San Lorenzo (Argentina) pelo Grupo F. A equipe da casa abriu o placar aos 19 da etapa inicial com Romaña, mas Piquerez acertou bela cobrança de falta aos 35 do segundo tempo para deixar tudo igual.

O detalhe é que o técnico Abel Ferreira optou, nesta partida, em dar descanso para sete titulares de sua equipe (Weverton, Murilo, Marcos Rocha, Mayke, Zé Rafael, Raphael Veiga e Endrick) pensando na final do Campeonato Paulista diante do Santos.

Derrota do Botafogo

O terceiro representante do Brasil a entrar em campo nesta quarta pela principal competição de clubes da América do Sul foi o Botafogo, que, em pleno Nilton Santos, foi derrotado por 3 a 1 pelo Junior Barranquilla (Colômbia).

Apesar de contar com o apoio de sua torcida, o Alvinegro fez um primeiro tempo muito ruim e viu os visitantes abrirem uma vantagem de 3 a 0 graças a gols de Fuentes e Baca (duas vezes, uma dela em cobrança de pênalti). Já o Botafogo descontou com Hugo. Com o resultado a equipe de General Severiano ocupa a lanterna do Grupo D da competição sem ponto algum.

