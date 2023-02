Flamengo x Del Valle: veja onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Indepediente Del Valle disputam o título da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira (28), 20h30 (de MS), no Maracanã, as equipes fazem o jogo de volta da decisão. Os equatorianos venceram na ida por 1 a 0. Dessa forma, o rubro-negro precisa de uma vitória com dois gols de vantagem. Uma vantagem simples leva a decisão para a prorrogação e, caso a permanência no placar, pênaltis.

O Flamengo joga para diminuir a turbulência de um ano que não começou como o clube esperava. Depois de derrotas no Mundial e na Supercopa do Brasil, a equipe tentará comemorar o primeiro título do ano com a torcida. A expectativa é de casa cheia, com mais de 57 mil ingressos vendidos.

Com o resultado a favor, o time visitante tem dúvida entre manter uma equipe mais ofensiva ou reforçar o meio de campo. Os equatorianos jogam com o regulamento por terem vencido a ida. Mesmo ainda favorito, o time de Vitor Pereira teve grandes dificuldades o organizado Del Valle na primeira partida.

Transmissão

Flamengo e Independiente Del Valle, partida de volta da Recopa Sul-Americana, terá transmissão ao vivo para todo o Brasil, mas somente nos canais por assinatura. O jogo estará disponível na tela da ESPN, na televisão fechada, e no Star+.

Prováveis escalações

No último sábado (25), a Comissão Técnica optou por mandar para Brasília o time alternativo, composto por jogadores reservas, com menos minutagem, e garotos do sub-20 para enfrentar o Botafogo. Os titulares ficaram no Rio de Janeiro, se preparando para o duelo decisivo da Recopa Sul-Americana.

O Flamengo terá a volta de Pedro e, com isso, deve repetir o time que jogou a ida contra o Del Valle, no Equador. Everton Ribeiro é o mais cotado para continuar no meio de campo ao lado de Vidal e Thiago Maia. Gerson está recuperado de lesão no tornozelo, mas fica no banco. Time provável: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro Também se espera pouca surpresa no time visitante. A dúvida do treinador argentino está em manter o time mais ofensivo ou reforçar o meio de campo. Por isso, o camisa 9 Kevin Rodríguez pode perder o lugar para o 7 Alcívar. Time provável: Ramírez; Fernández, Garcia, Shuncke, Carabajal e Caicedo; Pellerano, Faravelli, Sornoza e Alcívar (Rodríguez); Díaz

