Operário estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil

Após quatro anos, o Operário volta a representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de futebol. O clube estreia na competição nesta quarta-feira (1) às 20h no Estádio Jacques da Luz. O Galo enfrenta seu xará, Operário/PR em jogo único.

A data foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após as dúvidas quanto a realização da partida no Jacques da Luz, que não tinha a iluminação necessária. Com as adequações feitas pela prefeitura da capital, o estádio foi liberado para receber o confronto entre os Operários.

Cenário do confronto

Os times se enfrentam em duelo único pelo Grupo 8, dentro da Chave 4. Quem perder está fora da Copa do Brasil. Quem vencer vai pegar, na segunda fase, o vencedor de União-MT X CRB-AL, jogo do Grupo 7, dentro da Chave 4.

Em melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes, a equipe de Ponta Grossa (PR) tem a vantagem do empate para se classificar. Para chegar à segunda fase, só a vitória interessa ao Alvinegro sul-mato-grossense. Quem avançar encara o vencedor de União Rondonópolis (MT) x CRB (AL), que também acontece na quarta-feira (1º).

Essa é a primeira vez que os xarás se enfrentam. O Operário é o atual campeão sul-mato-grossense e na atual edição do campeonato estadual, encontra-se na terceira colocação do grupo A, com seis pontos (quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas). O time de Campo Grande entrou em campo pela última vez no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, empatou em 1 a 1 com o Tocantinópolis (TO), pela Copa Verde, mas acabou eliminado nos pênaltis (5×4).

Ingressos

Os ingressos para o jogo estão à venda, com preço único de R$ 30,00 (R$ 15,00 a meia-entrada), com limite de 3.400 torcedores. Pessoas acima dos 60 anos e crianças de até 10 anos não pagam. Os postos de venda na capital são os seguintes:

Padaria Toscano – Avenida Cel. Antonino, 619 – bairro Cel. Antonino

Lojas Gazin – Rua Barão do Rio Branco, 1.239 – Centro e Rua Barueri, 939 – Vila Moreninha II

Panificadora Dico – Avenida Mato Grosso, 3.463 – Santa Fé e Avenida Hiroshima, 817 – Vila Nascente

Paul Gráfica – Avenida Gunter Hans, 3.495 – Conjunto Aero Rancho

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.