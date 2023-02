Governador busca investimentos para o Estado

Governador Eduardo Riedel (PSDB), está em busca de atrair novos empreendimentos privados para o Estado e durante agenda em São Paulo na última segunda-feira (27), se encontrou com a direção da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), no escritório da instituição em São Paulo.

Durante o encontro discutiram a necessidade de evolução na logística, em relação aos modais ferroviários e rodoviários e a importância da qualificação da mão de obra.

“Nosso foco é criar um ambiente propício aos negócios, para trazer investimentos e novas oportunidades ao Estado neste setor, com redução da burocracia e facilidade ao empresário, oferecendo inclusive contrapartidas. Junto com isto temos grande responsabilidade com a questão ambiental, tanto que dispomos do programa para estado carbono neutro, que vai neutralizar as suas emissões (gases de efeito estufa) até 2030”, afirmou o governador.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, citou que existes pontos fundamentais para evolução no setor no Estado, como a concessão da ferrovia Malha-Oeste (onde passa a celulose do Estado), a qualificação de mão de obra e a busca por novos mercados. Estas ações tendo como escopo uma política sustentável.

Paulo Hartung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores, ressaltou que Mato Grosso do Sul lidera o crescimento do setor no Brasil e faz parte deste novo ciclo de oportunidades.

