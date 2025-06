Inscrições para o Encceja 2025 no exterior terminam na próxima sexta, dia 27

Brasileiros que vivem fora do país, têm até às 23h59 (horário de Brasília) para garantir participação no exame que certifica ensino fundamental e médio

Brasileiros que moram no exterior e querem obter o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio têm até a próxima sexta-feira, dia 27 de junho, para se inscrever no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025. O prazo vale até 23h59 (horário de Brasília) e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema do Encceja Exterior.

O exame é gratuito e voltado para quem não concluiu os estudos na idade regular. É necessário ter pelo menos 15 anos completos para buscar a certificação do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, na data da aplicação da prova. Na hora da inscrição, o candidato deve escolher as áreas de conhecimento que deseja realizar.

O mesmo prazo vale para quem precisa de atendimento especializado ou quer ser identificado pelo nome social — direito garantido a participantes travestis, transexuais e transgêneros.

O Encceja Exterior 2025 será aplicado no dia 28 de setembro em dois turnos, com quatro horas de prova no período da manhã e cinco horas à tarde. Já para pessoas privadas de liberdade no exterior (Encceja Exterior PPL), a aplicação ocorre de 29 de setembro a 3 de outubro, nas unidades prisionais em Nagoia e Tóquio (Japão) e em Madri (Espanha), sempre sob responsabilidade dos consulados.

As provas serão realizadas nas cidades de Frankfurt (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Barcelona e Madri (Espanha), Boston, Miami e Nova Iorque (Estados Unidos), Paris (França), Amsterdã (Holanda), Roma (Itália), Hamamatsu, Nagoia e Tóquio (Japão), Lisboa (Portugal), Genebra (Suíça) e Paramaribo (Suriname).

O exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação, tanto para ensino fundamental quanto médio. Para o ensino fundamental, as áreas cobradas são ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, história e geografia. Já no ensino médio, os participantes são avaliados em química, física, biologia, língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, história, geografia, filosofia, sociologia e redação.

O resultado não será divulgado publicamente. As informações ficarão disponíveis no sistema do Inep e serão encaminhadas ao Instituto Federal Fluminense e ao Colégio Pedro II, instituições responsáveis pela emissão dos certificados.

*Com informações da Agência Brasil

