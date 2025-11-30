Domingo será de calor intenso em MS, com Três Lagoas chegando a 40°C e chuva isolada em poucas regiões

Predomínio de tempo firme marca o Estado, mas Norte, Sul e Pantanal podem ter pancadas rápidas ao longo do dia

O calor segue firme em Mato Grosso do Sul neste domingo, mantendo o padrão dos últimos dias e elevando novamente as temperaturas em todas as regiões. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Três Lagoas deve registrar a máxima mais alta do Estado, chegando aos 40°C no período da tarde. Em Paranaíba, o dia também será quente, com variação entre 22°C e 38°C sob predomínio de sol.

No Norte, apesar do calor forte, há chance de chuva isolada. Coxim terá mínima de 23°C e máxima de 37°C, enquanto Camapuã varia de 21°C a 35°C, ambas com possibilidade de instabilidades rápidas.

Campo Grande deve enfrentar mais um dia abafado, com temperaturas entre 24°C e 35°C e sol entre nuvens. Em Dourados, o cenário é semelhante, com mínima de 23°C e máxima de 38°C.

No Pantanal, o domingo será quente, mas com maior presença de nebulosidade. Corumbá tem previsão de 27°C a 38°C, com chance de chuva isolada. Porto Murtinho oscila entre 26°C e 38°C, com períodos de sol e nuvens.

No Sul do Estado, Ponta Porã registra mínima de 22°C e máxima de 35°C, com instabilidades dispersas. Em Iguatemi, o calor será ainda mais intenso, variando de 22°C a 39°C.

O Bolsão concentra algumas das temperaturas mais altas do dia: além de Três Lagoas, Anaurilândia deve marcar até 39°C após mínima de 23°C, também com tempo firme.

