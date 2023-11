Flamengo vence o Fortaleza e fica a seis pontos da liderança

O Flamengo jogou de maneira inteligente, soube suportar a pressão e venceu o Fortaleza em plena Arena Castelão (CE), por 2 a 0, com gols de Pedro e Luiz Araújo, e manteve as esperanças por um possível título brasileiro.

O Rubro-Negro foi a 53 pontos e está a seis do Palmeiras e do Botafogo, que estão no topo da tabela. O Alvinegro está na liderança pelos critérios de desempate e está com dois jogos a menos, sendo que um deles acontecerá amanhã (6), contra o Vasco, em São Januário (RJ).

No objetivo mais conservador estipulado por Tite, que é garantir vaga na Libertadores de 2024, o Flamengo segue no grupo de classificação, mas ainda para a pré, na sexta colocação, a três pontos do G4.

O Fortaleza, por sua vez, ficou distante de uma classificação para a Libertadores se mantendo com 42 pontos, no grupo que dá vaga à Sul-Americana. O Tricolor já acumula sua quarta derrota consecutiva.

Sem monitor do VAR – O monitor do VAR para revisão do árbitro não funcionou na Arena Castelão. O árbitro Anderson Daronco avisou a situação aos treinadores das duas equipes. Para casos de impedimento, gol e não gol, a ferramenta estava funcionando.

Fortaleza e Flamengo voltam a campo na próxima quarta-feira (8). Os cearenses visitam o Athletico-PR, em Curitiba (RJ), e os cariocas recebem o Palmeiras, no Maracanã.

Com informações da Folhapress