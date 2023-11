Semana volta com temperaturas acima dos 40°C em MS

A semana começa com céu claro e tempo firme em Mato Grosso do Sul, sem previsão de chuva, conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Além disso, a segunda-feira (6) volta com as altas temperaturas para o Estado.

Conforme a coordenadora do Centro, Valesca Fernandes, a temperatura deve ficar entre 19°C e 35°C na região do Bolsão – a mínima da região sul deve ser de 14°C. Já na região pantaneira e norte do Estado, os termômetros devem registrar entre 23°C e 41°C. Em Campo Grande a temperatura mínima fica em 17°C e a máxima em 36°C.

A estabilidade no tempo se deve a influência de uma alta pressão atmosférica sobre o Estado, o que deve mudar a partir de quarta-feira (8) na região pantaneira e norte, onde a probabilidade de chuva e até tempestade. Na quinta (9), a instabilidade deve se expandir por todo o Mato Grosso do Sul e causar chuvas entre fracas e moderadas, em geral.

Avanços de cavados e o intenso fluxo de umidade vindo da região amazônica estão entre os motivos apontados por Valesca para a mudança no tempo, além da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica que vai ser criar sob o vizinho Paraguai. Enquanto essa mudança não ocorre, os ventos não devem ultrapassar a marca média dos 50 km/h no Estado.