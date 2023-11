Bragantino vence Corinthians e campeonato tem líderes separados por 1 ponto

O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (5), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol (um golaço) foi marcado por Helinho, ainda no primeiro tempo. O campeonato, antes com cara de decidido, agora tem os três primeiros colocados separados por apenas um ponto.

O Bragantino chegou a 58 pontos e fica em terceiro a um do líder Botafogo, mas com uma partida a mais. O Palmeiras tem os mesmos 59 e é o vice-líder por ter menos vitórias. Só que o time de Abel tem dois jogos a mais em relação aos cariocas.

Na 34ª rodada, o Bragantino terá confronto direto com o Botafogo em casa. Os três primeiros estão separados por um ponto.

O primeiro tempo do Red Bull Bragantino foi arrasador. Os donos da casa fizeram apenas 1 a 0 com Helinho, mas criaram chances para marcar mais gols.

Na segunda etapa, o cenário foi semelhante, só que o Corinthians ao menos cedeu menos espaços, mas manteve a baixa criação no ataque. O resultado a favor do Massa Bruta se manteve com certa tranquilidade.

O Corinthians cai para a 13ª colocação, com 40 pontos, e pode ficar a três pontos da zona do rebaixamento se o Vasco vencer o Botafogo amanhã, em São Januário. O Cruzmaltino é o primeiro no Z4, com 34.

O Bragantino voltará a campo para enfrentar o São Paulo, quarta-feira, na Vila Belmiro.

O Bragantino voltará a campo para enfrentar o São Paulo, quarta-feira, na Vila Belmiro.

O Corinthians receberá o Atlético-MG, quinta-feira, na Neo Química Arena.

Com informações da Folhapress