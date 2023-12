Flamengo vence o Cuiabá em jogo com homenagens, mas título fica distante

O Flamengo se despediu neste domingo (3) do Maracanã em 2023 com vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, pela 37ª rodada do Brasileirão. Os gols do time de Tite foram de Luiz Araújo e Pedro. Clayson descontou de pênalti.

Com 66 pontos, o Flamengo ainda pode alcançar os mesmos 69 pontos do líder Palmeiras -atingido ao vencer o Fluminense. Mas é improvável que supere o time paulista no saldo de gols -precisa tirar 15 gols de diferença.

Assim, está por um fio finíssimo a última oportunidade de título rubro-negro na temporada. O time está zerado em 2023. Mas o clima com a torcida nesses jogos finais tem sido positivo, sobretudo após a chegada de Tite e a perspectiva de melhora para 2024.

O Flamengo está em terceiro lugar no momento e ainda precisa torcer contra o Atlético-MG na próxima rodada para terminar em posição melhor. O time de Tite também perde no saldo para os mineiros, que têm o mesmo número de pontos (66).

Na próxima rodada, o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbi, enquanto o Cuiabá recebe o Athletico. Todas as partidas serão na quarta-feira (6), às 21h30.

DESPEDIDAS

O jogo deste domingo (3) também foi o palco das homenagens ao lateral-esquerdo Filipe Luís e ao zagueiro Rodrigo Caio, na despedida deles da torcida do Fla em casa.

Filipe, inclusive, foi titular e capitão do time e vai se aposentar após o campeonato. Já Rodrigo Caio não terá contrato renovado. Ambos ainda podem atuar contra o São Paulo.

Com informações da Folhapress, por Igor Siqueira