Chuva forte causa prejuízos em Campo Grande

O temporal que atingiu Campo Grande, na tarde deste domingo (3) e derrubou uma das três estátuas de tuiuiú do local. Rajada de vento e chuva forte deixaram moradores assustados com o rastro de destruição próximo ao aeroporto da cidade.

Segundo a estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os ventos chegaram a 67,6 km/hora na região do aeroporto de Campo Grande, com 22 mm de chuva.

A estátua do tuiuiu caiu e ficou presa pela asa e pelo bico da estrutura.

Alem disso chuvas ficaram alagadas, arvores foram arrancadas, além da temperatura que caiu drasticamente.

Apesar da forte tempestade, voos não foram cancelados.