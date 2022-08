Modelo três-lagoense se destaca em rede nacional no reality “A Ilha 2”

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

No ar na segunda edição de “Ilha Record” desde 18 de julho, Whendy Tavares nasceu em Três Lagoas, e desde pequena sempre foi envolvida com moda, já que seus pais tinham comércio e sua mãe realizava desfiles para divulgar os produtos, sempre a levando junto. Assim, era natural que a menininha crescesse, se tornasse uma bela mulher e despontasse para o meio artístico, em busca de fazer seu nome e conquistar seu lugar ao sol.

“Minha mãe sempre fazia desfiles e divulgava os produtos e eu estava sempre junto, daí veio a paixão pelo mundo da moda, sempre envolvida com festas, divulgava eventos, entregava panfletos, e sempre que tinha oportunidade participava de desfiles e concursos de beleza”, conta a jovem Whendy.

No ano de 2015, Whendy participou do X-Girl, do XFC, no qual concorreu com centenas de garotas do país inteiro e foi uma das finalistas para ser ring girl. “Um desses concursos foi o X-Girl do XFC, em que fui uma das finalistas, me tornando conhecida, e meu irmão como já estava na moda, inclusive internacional, quando voltou pro Brasil me convidou para morar em São Paulo”, conta a modelo.

Trabalho no “Pânico”

Depois de ir morar com o irmão e por meio dele, Whendy conheceu um amigo que fez a ponte para que ela pudesse chegar ao caminho em direção ao estrelato. “Em uma república [onde foi morar com o irmão], foi onde conheci um amigo que me apresentou no programa ‘Pânico’, e daí então fui convidada e passei a fazer parte do elenco, na parte de dramaturgia dos quadros, até que no final de 2016 fui convidada a integrar o palco, me tornando, assim, Panicat, onde fiquei até dezembro de 2017, quando o programa veio ao fim”, relembra a jovem.

Como o programa tinha grande audiência, isso ajudou a projetar ainda mais o nome e a imagem de Whendy, que a passos largos foi se destacando, crescendo e conquistando espaço, tanto na TV quanto nas redes sociais e no meio publicitário, como modelo. “Após isso, como me tornei conhecida no meio artístico, continuei minha carreira como digital influencer, trabalhando com minhas redes sociais, divulgando produtos, fazendo campanhas fotográficas e a presença em eventos. Aí agora recebi o convite da Rede Record para participar do reality ‘Ilha Record 2’.

A modelo compartilha seu dia a dia em suas redes sociais, dando dicas de beleza, moda, lifestyle e inspirações, tais como tutorial de maquiagem, cuidados com a pele, indicações de lojas, produtos e lugares que frequenta.

‘Ilha Record’

O reality “Ilha Record”, da rede de TV homônima, teve a primeira edição exibida em julho de 2021. Neste ano, a atração voltou ao ar no dia 18 de julho, com a final prevista para o dia 8 de setembro e, como uma das participantes , Whendy tem se destacado cada vez mais em situações apresentadas no programa e que chamam a atenção dos telespectadores. A bela, no entanto, define a participação como desafiadora e cheia de lições. “Um desafio e tanto, com certeza uma das experiências mais loucas que já vivi na minha vida! Muitas lições, com certeza, eu aprendi e vou levar pra vida toda!”

Família

Whendy define a importância do apoio da família como algo basilar em sua vida. “Minha família é minha base! Eles sempre estiveram caminhando junto comigo em busca dos meus sonhos e estão sempre vibrando com minhas conquistas, eles são tudo pra mim!”.

A jovem afirma que uma das maiores dificuldades que enfrentou na carreira está relacionada a pré-concepções e críticas. “A maior dificuldade que enfrentei na carreira foi aprender a lidar com os pré-conceitos, julgamentos, e com as críticas das pessoas.”

Whendy explica que todas as experiências que já teve foram muito importantes, tanto modelando quanto como Panicat e influenciadora digital. “Todas marcaram minha vida! Mas hoje saber que tem milhares de pessoas que me acompanham e gostam do meu estilo de vida, se inspiram, se motivam e de alguma forma eu estou influenciando em algo positivo na vida delas é o que me faz mais feliz!”. Mas a artista ainda guarda mais uma aspiração: “Tenho o sonho de estrear nas telinhas como atriz e estudar moda também é algo em que penso muito!”.

Para Willian Tavares, pai de Whendy, estar longe da filha não diminui a “sofrência” de vê-la passando pelos “perrengues” do reality do qual ela participa. “Na verdade, eu me sinto lá com ela. A gente sofre junto, comemora junto, e tá sempre envolvido com isso”, explica.

Coruja – como não poderia deixar de ser –, ele se diz orgulhoso da trajetória da filha. “Nós a apoiamos sempre, e procuramos orientá-la para que siga sempre no caminho certo, procuramos dar o direcionamento na carreira dela analisando os caminhos”, se derrete o pai.

Três Lagoas

Whendy Tavares conta que sempre volta à terra natal quando precisa recarregar as baterias. “Eu sou muito agitada por natureza e sempre amei morar em cidade grande, onde meu trabalho flui melhor, mas costumo ir para a minha terra, Três Lagoas, quando quero calmaria, paz e tranquilidade… É onde fujo um pouquinho dos problemas do dia a dia e renovo minhas energias, e é justamente disso que sinto falta: da tranquilidade do interior!”, assevera a artista, que finaliza afirmando que entre seus planos estão investir em uma marca própria e, principalmente, “continuar inspirando outras mulheres a serem empoderadas”.

