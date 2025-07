Brasil vence Japão no tie-break e avança à final da Liga das Nações de Vôlei Feminino

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino está na grande final da Liga das Nações 2025. Na tarde deste sábado (26), o time comandado por José Roberto Guimarães superou o Japão por 3 sets a 2, em uma partida emocionante disputada em Lodz, na Polônia, e garantiu a vaga na decisão contra a Itália, que acontece neste domingo (27), às 14h (horário de MS).

A vitória veio com sabor especial: no ano passado, as japonesas haviam eliminado o Brasil na semifinal da mesma competição. Desta vez, mesmo diante da forte resistência asiática, a equipe brasileira soube controlar a pressão e conduzir o jogo com inteligência e intensidade, especialmente no tie-break, onde abriu vantagem logo no início e não permitiu reação.

Gabi Guimarães foi o grande destaque da semifinal, com 24 pontos de ataque e um de bloqueio, liderando a pontuação do confronto. Ao lado de Julia Bergmann, a dupla comandou o sistema ofensivo do Brasil, que contou ainda com Rosamaria, Julia Kudiess, Marcelle, Diana e Roberta na escalação inicial.

A campanha brasileira é uma das mais sólidas da edição: foram 13 jogos e apenas uma derrota, justamente para a Itália, adversária na final. A equipe europeia segue invicta na competição e busca manter a hegemonia, enquanto o Brasil entra em quadra em busca de um título inédito e da revanche contra as italianas.

A final deste domingo será decisiva não apenas pelo título, mas também como um termômetro para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam em breve. Para a Seleção Brasileira, vencer a Itália representa mais do que uma conquista esportiva: é a chance de escrever um novo capítulo histórico no vôlei feminino nacional.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais