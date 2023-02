Flamengo vence Al Ahly e garante o terceiro lugar no Mundial de Clubes

De virada, o Flamengo venceu o Al Ahly por 4 a 2 e conquistou o terceiro lugar do torneio Mundial de Clubes, com dois gols de Pedro e dois de Gabigol. A disputa com o clube egípcio ocorreu no início da tarde deste sábado (11), no Tânger Stadium, no Marrocos.

A disputa pelo 3º lugar veio com a derrota do time carioca para o Al Hilal, da Arábia Saudita, nas semifinais do Mundial disputada na última terça-feira (7), já o vice-campeão africano, Al Ahly, entrou na disputa após ser derrotado pelo Real Madrid nas semifinais.

O primeiro gol da partida saiu com um pênalti para o Flamengo marcado por Gabigol, aos 37 minutos do primeiro tempo os egípcios empataram com Abdelkader, que cabeceou uma cobrança de escanteio.

No início do segundo tempo, o Al Ahly sofreu pênalti que foi defendido por Santos, mas aos 14 minutos a virada dos egípcios veio com outro gol de Abdelkader.

Aos 31 minutos o Flamengo ganhou fôlego e Pedro empatou a partida, menos de 10 minutos depois, Gabigol partiu para sua segunda cobrança de pênalti e virou o jogo. A vitória foi selada com mais um gol de Pedro, artilheiro do Mundial.

Esta foi a primeira vez, em três participações, que o Flamengo encerrou a competição na terceira colocação. Em 1981, gritou campeão e em 2019, foi vice-campeão.

A final do Mundial de Clubes será disputada às 16h deste sábado entre Real Madrid e Al Hilal.

Com informações da Folhapress.