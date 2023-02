Prefeitura repassará quase R$ 1 milhão ao Dourados até o fim do Estadual

Com 100% de aproveitamento até o momento, o Dourados Atlético Clube (DAC) receberá da Prefeitura Municipal, R$ 947,6 mil que será usado para a sequência do campeonato sul-mato-grossense. O apoio foi oficializado e divulgado no Diário Oficial na última quarta-feira (8) e não caiu bem diante da população do município.

Segundo o site Dourados Informa, o apoio da prefeitura ao DAC, não repercutiu positivamente entre os douradenses, já que a população enfrenta problemas nas unidades de saúde, com a falta de materiais básicos.

Segundo a apuração do jornal local, o repasse ficará responsável pela Fundação de Esporte do município.

Conforme informações do Arquibancada MS e publicado no Diário Oficial, o apoio financeiro ao DAC é devido ser o único time profissional a disputar o Estadual, levando o nome do município durante os jogos.

O clube receberá o valor fracionado em até quatro meses. Com este dinheiro, o DAC deve utilizar nas despesas salariais, manutenção e viagens do clube até o fim do campeonato.

