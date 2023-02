Preço do leite volta a ficar acima de R$ 6

Produto teve variação de 34,12% nos supermercados

O preço do litro do leite, aparentemente, voltou a ficar mais caro nos supermercados. No Nunes, por exemplo, a marca Italac chega a R$ 6,29, ao passo que o Atacadão e o Fort vendem o produto a R$ 4,69. Os preços resultaram em uma diferença de 34,12%. Os dados fazem parte da pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos.

O pão de fôrma, da Saborzitos, foi encontrado por R$ 8,39 no Atacadão, ao passo que no supermercado Nunes está sendo comercializado por R$ 10,99 (30,99%). O custo médio calculado ficou em R$ 8,93. O café, de 500 gramas, Três Corações, custa de R$ 14,95 a R$ 16,98 (13,58%), com valor médio de R$ 15,80.

O arroz (Tio Lautério), de 5 kg, variou 6,56%, sendo vendido entre R$ 18,75 e R$ 19,98. O valor médio calculado é de R$ 19,24. Já o feijão, de 1 kg, Bem-Te-Vi está de R$ 6,99 a R$ 8,99 (28,61%), com custo médio de R$ 8,25.

O óleo de soja, de 900 ml, da marca Concórdia obteve diferença de 13,45%. Nas prateleiras do Atacadão está por R$ 6,69, ao passo que no Nunes está por R$ 7,59. A média de valor é de R$ 6,98. A dúzia de ovos médios está R$ 7,78 no Fort Atacadista e R$ 9,59 no Comper (23,26%), com valor médio de R$ 8,60.

Entrando no setor de hortifrútis, o quilo da batata mostra diferença de 79,69%, sendo vendido por R$ 3,89 no Assaí e R$ 6,99 no Nunes, obtendo média de R$ 5,51.

Já o tomate variou 59,23%, sendo encontrado entre R$ 4,39 e R$ 6,99. O consumidor precisa desembolsar em média R$ 5,61 para comprar o fruto. O corte do coxão mole está de R$ 31,90 a R$ 45,98 (44,14%), com média de R$ 38,26.

Higiene e limpeza

O papel higiênico, de 12 rolos, da marca Neve teve variação de 12,47% e preço médio de R$ 26,32. No Assaí está sendo vendido por R$ 24,85 e no Comper por R$ 27,95. O sabão em pó (OMO), de 1,6 kg, é vendido por R$ 18,65 no Assaí e R$ 23,99 no Pires (28,63%).

A unidade do sabonete Lux custa R$ 2,39 no Fort e no Atacadão e R$ 3,39 no Nunes. A variação encontrada é de 41,83% e valor médio de R$ 2,62.

Por Jornal O Estado de MS.

