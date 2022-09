Homem é morto com aproximadamente 32 tiros na festa do filho na Capital

Fábio Henrique dos Santos da Silva, 38, morreu no final da manhã de domingo (18), por volta das 10h10, enquanto comemorava o aniversário do filho, de 11 anos, em um espaço de festa na rua Cenira Soares Magalhães, região do bairro Parque do Lageado, sul de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a perícia informou que foram disparados aproximadamente 32 tiros de arma de fogo cal. 9mm, no local. Testemunhas afirmam que chegaram no local dois autores em uma motocicleta, desceram e entraram no local onde cometeram o crime.

A esposa da vítima não presenciou o crime, mas revelou que os familiares da criança haviam locado o espaço no endereço para comemorar o aniversário de seu filho, de 11 anos. Durante a festa, ela havia deixado o local. No entanto, Fávio e um amigo da família, junto com outras cinco crianças, ficaram na festa.

O Batalhão de Choque da Polícia Militares se deslocou até o endereço, assim como uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil.