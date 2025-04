Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS recebe Moção de Congratulação pelo Dia do Escoteiro

O Grupo foi agraciado com uma Moção na Câmara de Vereadores de Campo Grande e outra na ALEMS

O Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS foi agraciado com Moções de Congratulação na Câmara de Vereadores de Campo Grande e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em razão do Dia Mundial dos Escoteiros, celebrado em 23 de abril.

De acordo com a presidente do Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS, a chefe Ana Rita Amarilia, as moções foram recebidas com muito alegria por todos do grupo. “O GEOB é o mais antigo Grupo Escoteiro do nosso estado e ser homenageado em uma data tão importante para nós, nos gera muita gratidão pelos parlamentares que tiveram a iniciativa de nos agraciar”.

A presidente ressaltou que na Câmara a Moção foi uma propositura do Vereador Veterinário Francisco e na Assembleia Legislativa foi pelo Deputado Marcio Fernandes. “Além do Grupo, também foi Moção de Congratulação ao chefe escoteiro Tarcio Lescano, por ter completado três décadas de dedicação ao Movimento Escoteiro. Todas as Moções foram recebidas com muito carinho. Uma grande felicidade ter tal reconhecimento”.

Danilo Silva Damascena e Daniel Corrêa da Costa são Lobinhos no Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS e representaram os demais membros recebendo a Moção de Congratulação na Câmara. “Foi bem legal e diferente”, disseram.

Silvana Rocha, mãe do Lobinho Daniel e chefe escoteira, enfocou a importância da homenagem. “É um reconhecimento de todo o trabalho que tem sido realizado. São quase 60 anos de atividades do Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS e que mostra a riqueza do Movimento Escoteiro para a sociedade”.

GEOB 01/MS

Fundado em 16 de junho de 1966, o grupo completa, neste ano, 59 anos de atividades contínuas, construindo uma história marcada pelo comprometimento com a educação de crianças e jovens por meio do escotismo. Mais do que um grupo, o GEOB 01/MS é um verdadeiro patrimônio social e cultural do nosso Estado.

Ao longo de quase seis décadas, sua presença foi sentida em momentos simbólicos da vida sul-mato-grossense, como durante a histórica visita do Papa João Paulo II a Campo Grande, em 1991. Mas, sobretudo, sua importância se mede no impacto silencioso e duradouro que causou — e continua causando — na vida de milhares de jovens que encontraram no escotismo um caminho de crescimento pessoal, cidadania e valores sólidos.

Para os interessados em participar do Movimento Escoteiro, a presidente do Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS reforça que na Capital são várias Unidades. “Temos Grupos Escoteiros na região da Vila Pioneira, Ana Maria do Couto, nos parques Sóter e das Nações, no Aero Rancho, no Rádio Clube Campo, Horto Florestal e muitos outros. E, claro o nosso GEOB, que fica na região da Vila Nasser, Santa Luzia e Conjunto José Abrão”.

Siga as redes sociais do GEOB @ge_olavobilac1ms e @escoteirosms. Outras informações pelo whatsapp (67) 9 9814-4811. E venha fazer parte do Movimento Escoteiro: ‘Sempre Alerta!’

