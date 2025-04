Flamengo estreia com vitória na Libertadores; Palmeiras também vence e Bahia empata com Inter em noite movimentada para os brasileiros

A noite de quinta-feira (3) foi movimentada para os clubes brasileiros na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo estreou com vitória fora de casa, o Palmeiras bateu o Sporting Cristal no Peru, e Bahia e Internacional ficaram no empate em duelo nacional.

Juninho decide e Flamengo vence na Venezuela

No estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela, o Flamengo superou o Deportivo Táchira por 1 a 0, com gol de Juninho, em seu primeiro toque na bola, já no segundo tempo. O time comandado por Filipe Luís dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária, que jogou no esquema 5-4-1, dificultando as ações ofensivas do rubro-negro.

Mesmo com chances criadas por Luiz Araújo e Bruno Henrique, o gol só veio após alterações no segundo tempo. Aos 12 minutos, Everton Cebolinha cruzou, Bruno Henrique desviou de cabeça, e Juninho apareceu livre para completar de peito.

Nos acréscimos, o Flamengo ainda levou um susto: Balza acertou a trave e quase empatou para os venezuelanos. Com a vitória, o time carioca soma os primeiros três pontos no Grupo C e enfrenta o Central Córdoba na próxima quarta-feira (9), às 20h30 (MS). Já o Deportivo Táchira encara a LDU, às 22h.

Palmeiras vira sobre o Sporting Cristal e larga bem no Grupo G

Em Lima, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 3 a 2, em jogo emocionante no Estádio Nacional. O jovem Estêvão abriu o placar no primeiro tempo, após aproveitar rebote do goleiro Enríquez.

Na segunda etapa, Pretell empatou com belo chute de fora da área. O Verdão voltou à frente com Piquerez, que converteu pênalti aos 37 minutos. Mas a vantagem durou pouco: Távara respondeu com um golaço logo em seguida.

Nos acréscimos, Richard Ríos garantiu a vitória ao completar cruzamento de Luighi, decretando o triunfo alviverde. Com três pontos, o Palmeiras divide a liderança do grupo com o Cerro Porteño.

O time paulista enfrenta o Sport pelo Brasileirão no domingo (6), às 17h30. Pela Libertadores, encara o Cerro Porteño, na quinta-feira (10), às 20h30. O Sporting Cristal visita o Bolívar, na quarta-feira (9).

Empate entre brasileiros na Fonte Nova

No confronto nacional da rodada, Bahia e Internacional empataram por 1 a 1 na Fonte Nova, em duelo válido pelo Grupo F. O time baiano saiu na frente com Jean Lucas, aos 28 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Luciano Juba.

O Colorado respondeu com Enner Valencia, que aproveitou rebote do chute cruzado de Aguirre, e deixou tudo igual aos 39. O Bahia teve a chance da vitória nos acréscimos, mas Lucho Rodríguez mandou por cima.

Com o empate, as duas equipes somam um ponto cada, atrás do Atlético Nacional e à frente do Nacional-URU.

Pelo Brasileirão, o Internacional recebe o Cruzeiro no domingo (6), às 17h30, e o Bahia visita o Santos, às 19h30. Pela Libertadores, o Bahia enfrenta o Nacional-URU, em Montevidéu, na quarta (9), e o Inter recebe o Atlético Nacional, na quinta (10).

