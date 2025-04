Empréstimo gera preocupações no setor de bares e restaurantes

Empresários temem aumento de custos operacionais e desafios na gestão de RH

A nova modalidade de empréstimo consignado baseada no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) tem gerado preocupação entre empresários do setor de bares e restaurantes. Embora a medida prometa juros reduzidos para os trabalhadores, donos de estabelecimentos temem aumento de custos operacionais e desafios na gestão de recursos humanos.

O presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) em Mato Grosso do Sul, João Francisco Denardi, destaca a falta de informações sobre o funcionamento da nova linha de crédito. “O maior desafio para os empresários é a incerteza sobre como proceder. Segundo pesquisa da Abrasel, 68% dos empresários afirmam ter pouca ou nenhuma informação sobre o tema. Para os pequenos negócios, que não contam com setor especializado de Recursos Humanos, a operacionalização pode ser um grande obstáculo”, avalia.

Diante dessa lacuna informativa, a Abrasel está preparando uma cartilha com orientações detalhadas sobre o consignado, incluindo um passo a passo para auxiliar os empresários na adoção das novas regras. “Assim que a cartilha nacional for disponibilizada, a Abrasel no Mato Grosso do Sul distribuirá o material para seus associados”, afirmou Denardi em entrevista ao jornal O Estado.

Impacto e preocupações do setor

A preocupação dos empresários é reforçada por números significativos. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, até o dia 1º de abril, o programa Crédito do Trabalhador já havia liberado aproximadamente R$ 2,8 bilhões em empréstimos consignados, beneficiando 452.445 trabalhadores. O valor médio das parcelas dos contratos firmados é de R$ 349,20, com prazo médio de 18 meses.

Uma pesquisa realizada pela Abrasel com empreendedores do setor revelou que, embora 79% dos entrevistados já tenham ouvido falar sobre o novo consignado, apenas 25% se consideram suficientemente informados, enquanto 18% não possuem nenhum conhecimento sobre o funcionamento da medida

Paulo Solmucci, presidente nacional da Abrasel, alerta para os desafios administrativos que a modalidade pode trazer aos pequenos empreendedores. “A gestão de descontos na folha de pagamento já é complexa, e essa medida pode intensificar a carga burocrática para empresários que, em muitos casos, utilizam serviços terceirizados de contabilidade ou realizam esses procedimentos por conta própria”, afirma.

Entre as principais preocupações apontadas pelos empresários entrevistados, 78% mencionam o risco de comprometimento excessivo da renda dos funcionários, enquanto 72% temem dificuldades nos procedimentos em caso de demissão. Outros 70% se preocupam com a responsabilidade das empresas na intermediação dos pagamentos.

Além disso, 62% dos entrevistados ainda não sabem como realizar os descontos em folha, e 51% expressam receio quanto ao risco de descumprimento de normas. Para metade dos empresários, há insegurança sobre o impacto no processamento de salários e os recursos necessários para adaptar a nova exigência à rotina empresarial.

A pesquisa também revelou que a desinformação sobre o consignado não atinge apenas os empregadores. Entre os empresários consultados, 66% acreditam que seus funcionários não estão bem informados sobre o funcionamento do empréstimo, enquanto 29% não têm certeza e apenas 5% consideram que seus trabalhadores compreendem a nova modalidade.

Potenciais benefícios para o setor

Apesar das preocupações, a medida pode trazer impactos positivos, como o aumento da circulação de recursos e um possível crescimento do consumo no setor de bares e restaurantes. Segundo Solmucci, o crédito consignado pode facilitar o acesso a empréstimos para trabalhadores que não possuíam outras garantias, permitindo maior movimentação econômica.

“A medida dá utilidade a uma parte do FGTS que tem acesso restrito e, ao representar uma garantia real, abre crédito para quem não teria essa possibilidade. Esse crédito, por ser mais barato, pode impulsionar a economia, beneficiando diretamente o nosso setor”, destaca o presidente da Abrasel.

Suzi Jarde

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram