Flamengo enfrenta vice líder Internacional; confira prováveis escalações

Flamengo e Internacional entram em campo hoje (5), no Maracanã, às 20hr30. Na quinta colocação, o Rubro-Negro encara o vice-líder e pode diminuir a distância para o Inter em dois pontos se vencer os gaúchos na 30ª rodada do Brasileirão.

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO! Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Internacional, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxINT #VamosFlamengo pic.twitter.com/8WZ8n2291E — Flamengo (@Flamengo) October 5, 2022

Enquanto os cariocas almejam retornar à zona de classificação (G4), o vice-lider Colorado segue sonhando com o título e busca reduzir a diferença de 10 pontos para o Palmeiras, primeiro na tabela

Apesar da prioridade ser as finais que o clube ainda disputa, o Flamengo deve ir com força máxima para o jogo. O objetivo é somar pontos para tentar terminar na melhor posição possível e manter o time em bom nível de competição e ritmo para as decisões.

Quase quatro meses se passaram após a derrota do Flamengo para o Inter em Porto Alegre, por 3 a 1, jogo que marcou a estreia de Dorival Júnior no comando técnico do time, após a demissão do português Paulo Sousa. De lá para cá, o Rubro-Negro carioca fez as pazes com a vitória, virou finalista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Já pelo lado gaúcho, o Internacional busca manter o momento positivo. Diante do Flamengo, o time coloca a invencibilidade de quase dois meses à prova. São nove jogos sem perder, com seis vitórias e três empates no período. No último sábado (1º) venceu em casa o Santos por 1 a 0.

Prováveis escalações para Flamengo x Internacional

Flamengo

A escalação do Flamengo é a principal. O técnico Dorival Júnior conta com retornos de Léo Pereira, João Gomes bem como Matheuzinho, que estavam suspensos e agora o time está todo disponível para jogar. Por isso, Dorival deve escalar o ‘time das copas’ para a partida.

Time provável: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Internacional

Após cumprir suspensão Gabriel Mercado volta ao time para formar a dupla de zaga com Vitão. Sem Gabriel, lesionado, e Johnny, que levou o terceiro cartão amarelo, Mano apostará em Liziero e Edenilson como os dois primeiros homens de meio-campo. Keiller recebe mais uma oportunidade no gol.

Time provável: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Edenilson, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

