Inscrições para capacitação do Serviço Família Acolhedora

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), prorrogou as inscrições para o Curso de Capacitação do Serviço Família Acolhedora. A ação acontece por conta da baixa adesão no período inicial e o novo prazo segue até dia 31 de outubro. A finalidade do programa é preparar um núcleo familiar para receber temporariamente crianças e adolescentes afastados do lar de origem por conta da violação de direitos.

O objetivo é propiciar acolhimento, determinado judicialmente, de crianças e adolescentes que sofreram abandono, maus-tratos, abuso sexual, negligência grave ou cuja família se encontra temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

O programa busca preparar núcleos familiares para acolher os menores de idade afastados do lar de origem por conta da violação de direitos. Shirley Flores Zarpelon, coordenadora Serviço Família Acolhedora, ressalta a importância dessas famílias estarem engajadas com o programa.

“É importante ressaltar que a família interessada tem que ter disponibilidade de tempo, interesse em dedicar-se aos cuidados e proteção do acolhido. As famílias também terão que participar dos encontros propostos pela equipe técnica do serviço, além de receber visitas domiciliares, mesmo que não sejam previamente agendadas e contribuir na preparação da criança ou do adolescente para o retorno à família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais do serviço”, explica Shirley Flores Zarpelon, coordenadora Serviço Família Acolhedora.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na sede do Serviço Família Acolhedora, localizada na Rua Hiran Pereira de Matos, 1520 – Vila Mary, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; pelo telefone (67) 99600-8026 ou via e-mail: [email protected]

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.