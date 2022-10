Júri de ex-militar que matou esposa é adiado por falta de laudos

Por falta de laudos periciais, o júri popular do ex-militar da Aeronáutica, Tamerson Ribeiro de Lima Souza, acusado de matar a sua esposa, Natalin Nara Garcia de Freitas Maia, que ocorreria nesta quarta-feira (5), foi adiado. O caso ocorreu em fevereiro de 2022, quando o corpo da jovem foi encontrado às margens da BR-060, enrolado em um lençol, com marcas que queimadura e pescoço quebrado.

Aluízio Pereira dos Santos, juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul, esclareceu que não havia outra saída além do adiamento, já que é necessário ter todos os laudos juntos ao processo. O júri teve a data remarcada para 25 de novembro de 2022. Familiares de Natalin chegaram a ir até o Fórum de Campo Grande, para acompanhar o processo e só descobriram o adiamento quando chegaram no tribunal.

Sobre o caso

Natalin foi encontrada já morta, às margens da BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia no dia 6 de fevereiro deste ano. A mulher apresentava marcas de queimaduras e estava com o pescoço quebrado. Seu corpo foi deixado no local enrolado em um lençol.

O principal suspeito foi o marido da vítima, Tamerson, um militar da força aérea brasileira que foi expulso da FAB após a morte da esposa. Ao ser perguntado onde estava Natalin, o homem alegou que ela teria ido embora e negou saber o seu paradeiro. Ao ser encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), ele confessou o crime.

Em depoimento, Tamerson afirmou que era agredido pela mulher e no dia 4 de fevereiro, Natalin teria saído com as amigas e voltado para casa alcoolizada. Os dois iniciaram uma discussão e as agressões começaram por parte da vítima, que recebeu um mata leão. Após o crime, o suspeito deixou o corpo no porta-malas enquanto levou a filha do casal de 4 anos para escola.

Com informações da repórter Dayane Medina.

Veja mais sobre o caso: Caso Natalin: avó disse que a neta havia sido ameaçada antes de morrer, mas não registrou boletim de ocorrência

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.