Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O dia pode ser muito lucrativo, especialmente para quem trabalhar em casa ou em um negócio de família. Você também pode ganhar dinheiro com algo que aprendeu há muito tempo e, agora, terá chance de colocar em prática novamente. Dedique-se às tarefas que sabe fazer bem e use sua experiência para brilhar. Assuntos de casa e família também vão exigir atenção ao longo do dia. Divida bem o seu tempo para evitar cobranças. No fim do dia, vai ser bom desabafar com parentes mais chegados. Um amor do passado pode fazer seu coração acelerar novamente. A dois, bom dia para programas caseiros.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua ajudará você a escolher as palavras e os argumentos certos para defender suas ideias e convencer as pessoas. É uma ótima fase para quem procura emprego e para quem precisa apresentar um projeto importante no trabalho. Bom astral, também, para quem lida com vendas, divulgação e ensino. No fim da tarde, pode se divertir em um encontro ou happy hour com amigos, com boas chances também para conhecer gente nova e animar as paqueras. Na vida a dois, ótimo momento para falar sobre o futuro e definir metas com seu bem. Podem planejar uma viagem ou fazer contato com alguém que está longe.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa das Finanças pode fazer você se preocupar mais com dinheiro. Isso deve deixar você mais atenta às oportunidades no trabalho e vai ajudá-la a batalhar mais por uma promoção ou um aumento de salário. Você também pode usar a criatividade para descobrir novas formas de aumentar seus ganhos. Terá que ralar um bocado, mas seus esforços vão valer a pena. No campo sentimental, você vai querer estabilidade e dificilmente vai se satisfazer com aventuras. Não deixe o ciúme dominar você.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua em Câncer realça todos os pontos fortes do seu signo e você vai usar toda sua força e determinação para alcançar as metas que traçar para o seu dia. Pode contar com o apoio de amigos ou fazer parcerias vantajosas com os colegas. No fim da tarde, é possível que se entusiasme em fazer um curso, inscrever-se para um com curso ou aprender um novo idioma – sinal verde para investir no seu progresso. Quem está livre pode conhecer alguém com ideias e projetos bem parecidos com os seus e vai sonhar com romance. Na vida a dois, faça a sua parte para evitar conflitos e para fortalecer a união.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai investir grande parte da sua energia na carreira hoje. Mas a Lua na Casa 12 deixa você mais reservada e, em vez de mostrar todo o seu brilho e potencial, é bem provável que você prefira agir discretamente, comendo pela beiradas, para alcançar seus objetivos sem ter que se preocupar com os olhos de invejosos ou rivais. Você pode ter uma boa oportunidade de se livrar de uma dívida ou resolver um problema que causa preocupação. Há chance de romance com uma pessoa misteriosa ou comprometida. A atração será irresistível. A união pede mais privacidade.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

De olho no futuro e na realização dos seus ideais, você vai se interessar por tudo que possa abrir novas portas para a sua vida, especialmente cursos e treinamentos. Você também poderá fazer parcerias muito interessantes ao longo do dia. Una-se a colegas que tenham metas e interesses parecidos com os seus e somem forças pelos seus objetivos. A Lua garante ótima sintonia com os amigos. Pode até pintar um clima de romance com alguém da turma e o céu dá sinal verde para você investir nesta relação. Na união, você vai investir no companheirismo, na sedução e no romantismo. Namore muito!

Libra (de 23/9 a 22/10)

O trabalho terá prioridade absoluta para você nesta quarta-feira, principalmente se você estiver começando em um novo emprego ou função. Ou se estiver concorrendo com os colegas por uma chance de promoção. Você vai lutar com toda determinação e energia para alcançar seus objetivos. Reserve um tempo para cuidar da beleza. O céu indica um bom dia para mudar algo no visual. Só não deixe a família muito de lado ou pode ouvir cobranças. No amor, você saberá bem o que quer e só dará chance a quem mostrar que merece. Na união, inclua o par em seus planos e lutem juntos por um futuro melhor.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os estudos continuam favorecidos e você deve aproveitar qualquer oportunidade de melhorar seu currículo. Outra boa dica para progredir na vida é seguir o exemplo de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. A Lua traz sorte em assuntos de justiça e você pode ter boas notícias nesta quarta. Quem procura um novo amor deve buscar alguém que tenha valores e sonhos parecidos com os seus. Se sentir que você e o alvo realmente combinam, há grande chance de o namoro emplacar. A dois, boa noite para uma conversa séria e profunda com seu amor, boa oportunidade de resolver velhas tensões.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde para você promover algumas das mudanças que tanto deseja em sua vida. No trabalho, pode ser que consiga quebrar algumas regras e ganhar mais autonomia para cumprir suas tarefas. Em casa, será mais fácil resgatar alguns assuntos e se reconciliar com os parentes. Depois, deixe as mágoas para trás e não pense mais nisso. Controle bem os gastos, principalmente à noite. A Lua também acentua a sua sensualidade e indica fortes emoções no campo sentimental. Pode se surpreender ao atrair alguém conhecido. A dois, valorize os momentos a sós e capriche na sedução.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Unir-se aos colegas continua sendo uma boa opção para o seu signo, por isso, procure colaborar com os colegas e somem forças pelos objetivos em comum. Valorize a troca de ideias, pois várias cabeças pensam melhor do que uma e, juntos, vocês podem ter ótimas ideias para solucionar problemas ou mesmo para agilizar as tarefas e aumentar a produtividade. No amor, o desejo de viver uma relação mais duradoura deve aumentar e você pode não se satisfazer com aventuras. Para quem já tem um compromisso, a Lua promete ainda mais união, companheirismo e romantismo. Declare seu amor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O trabalho continua entre as suas prioridades e você vai cumprir suas tarefas com toda dedicação nem que seja só para curtir a sensação de dever cumprido no fim do dia. A Lua também incentiva você a cuidar da saúde, principalmente se você já faz acompanhamento para uma doença crônica ou hereditária. Que tal agendar seus exames e consultas de rotina? No campo sentimental, o desejo de segurança pode incentivar você a se envolver com alguém que já conhece e que já faz parte do seu dia a dia. Talvez queira manter o romance em segredo. A dois, sair da rotina pode fazer bem à relação.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os astros vão deixar você mais extrovertida e comunicativa. Além de conversar mais com as pessoas, você vai espalhar bom humor e otimismo, o que deve contagiar os colegas e deixar o ambiente de trabalho mais descontraído. Também vai mostrar muita criatividade e terá uma facilidade enorme para defender suas ideias para chefes, colegas e clientes. É uma fase de sorte: faça uma fezinha. À noite, aceite convites dos amigos e aproveite para conhecer gente nova, principalmente se estiver em busca de um novo amor. Na união, você vai investir todo seu charme e romantismo para seduzir e encantar seu bem.