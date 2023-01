Sexta-feira 13 é dia de espetáculo e música no ‘Quintal Sesc Férias’

Nesta sexta-feira, 13 de janeiro, tem Quintal Sesc de férias no Shopping Campo Grande, a partir das 17h, com entrada gratuita, na Capital.

A programação cultural começa com o espetáculo infantil New York Circus e apresentação do Teatral Grupo de Risco. A música também estará presente com apresentação da cantora Dany Cristinne.

Realizado todas as sextas-feiras no estacionamento do Shopping, o Quintal Sesc oferece ainda brinquedos infláveis para as crianças além de ser Pet Friendly, com espaço exclusivo para os bichinhos.

No local, os pais, além de curtir com a criançada, ainda podem aproveitar para fazer a feira de frutas, verduras e legumes, levados ao local graças a parceria da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio).

A alimentação e bebida ficam por conta dos foodtrucks, Pastel do Carioca, Fini, Tapiook, Churros da Kitanda Doceria, Hambúrgueres do Classe A e Burguer 2U e ainda gelatos da Dellato Brasil, Comitiva do Sabor com carreteiro e galinhada, além de espaços como Chopp Germânia e drinks e bebidas do Bier Time.