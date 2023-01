Confira onde assistir e prováveis escalações para o grande duelo da Supercopa

Flamengo e Palmeiras entram em campo valendo o título da Supercopa do Brasil. A bola rola na tarde hoje (28), às 15h30 (MS), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão da Globo e do Sportv.

A final será mais um capítulo da rivalidade recente – e crescente – dos principais vencedores das últimas temporadas do futebol brasileiro e sul-americano. A expectativa é por mais um grande confronto protagonizado por Weverton, David Luiz, Arrascaeta, Veiga, Gabigol, Dudu e companhia.

Essa é a segunda vez que as equipes se enfrentam na competição. Em 2021, o Flamengo então campeão brasileiro, bateu os palmeirenses e sagrou-se campeão. A equipe carioca possui dois títulos, conquistados em 2020 e 2021.

Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo tem se encontrado bastante em finais. Além da dessa decisão de Supercopa, eles se enfrentaram na final da Libertadores de 2021, no qual o Palmeiras saiu campeão, conquistando o seu segundo título consecutivo.

Prováveis escalações

O Verdão poupou os titulares dos três primeiros jogos na última partida antes da Supercopa. Por isso, a tendência é de que Abel use a equipe que começou o Campeonato Paulista, com Gabriel Menino e Raphael Veiga nas vagas que eram de Danilo e Scarpa.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick

Depois de duas rodadas do Estadual de descanso, os titulares do Flamengo voltarão na partida desta tarde. Do meio para frente não há dúvidas: o time mantém a base de 2022 apenas com Gerson como novidade no meio de campo. Na defesa, a tendência é que Varela e Ayrton Lucas se mantenham no time, mas Matheuzinho e Filipe Luís também estão cotados.

Time provável: Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro

