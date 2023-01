Motorista colide em árvore após desviar de capivaras

Na manhã deste sábado (28), um motorista colidiu em uma árvore após tentar desviar de um bando de capivaras na MS-156, próximo a Caarapó, município localizado a 274 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Caarapó News, por volta das 7h, duas viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram pela Avenida 7 de Setembro sentido a rodovia que liga Caarapó ao município de Amambai.

No local, onde se encontram duas lagoas, mais precisamente próximo a Fazenda VR, foi constatado que um veículo, do modelo Mercedes-benz SL 350, com placas de Curitiba, teria se chocado com uma árvore, conforme apuração do jornal local.

De acordo com o relato do motorista, ele estaria vindo de Curitiba sentido a Dourados, quando se deparou com um grupo de animais no meio da rodovia. Na tentativa de desviar dos animais, perdeu a direção do veículo, saiu da pista e chocou frontalmente com a árvore.

O condutor do veículo foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caarapó, que constatou leves escoriações. No entanto, ele não precisou ser transferido ao hospital de Caarapó.

O único prejuízo foi material, já que o carro teve a sua frente bastante destruída.

Com informações do jornal Caarapó News

