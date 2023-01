Arara albina é vista em plantação de soja

Uma arara albina foi vista em uma plantação de soja no Distrito da Lage, em Costa Rica, no último domingo (22). Ela estava junto a outras três araras canindés e foi avistada por um grupo que seguia para Chapadão do Céu.

O funcionário público Eraldo Antunes de Souza conseguiu fazer uma foto da arara sobrevoando a plantação. Impressionado por não saber nem que existia araras albinas, ele afirma que a ave era mansa e se aproximou deles.

“Nós estávamos indo para Chapadão do Céu e avistamos ela numa plantação se soja junto a mais três araras. As outras voaram e ela ficou bem mansa. Outro rapaz que estava comigo desceu do carro e foi tirar foto, mas o celular dele estava com problemas. Ele chegou bem perto, ela estava no chão”, relata.

O rapaz, então, chamou por Eraldo, que conseguiu fazer a foto dela voando. “Ela voou longe e pousou mais na frente da caminhonete. Paramos, o rapaz desceu e eu fiquei no carro. Como ele estava demorando e não conseguiu tirar a foto, ele me chamou e eu fui”, explica. Essa é a primeira vez que a arara é vista na região.

Leia mais: Governo repassa R$ 899 mil para proteção da arara-azul e do tamanduá-bandeira