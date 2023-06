Flamengo é o não-europeu com mais seguidores nas redes; Real Madrid lidera

Flamengo é clube o não-europeu com mais seguidores nas redes sociais. Já o líder do ranking mundial é o Real Madrid.

O Flamengo aparece na 14ª colocação, com um total de 49,7 milhões de seguidores. O rubro-negro está à frente de clubes como Borussia Dortmund e Atlético de Madri.

O Real Madrid lidera um ranking que leva em conta as quatro principais plataformas (Twitter, Instagram, Facebook e TikTok), somando mais de 363 milhões de fãs nas quatro. Segundo o estudo do Observatório de Futebol CIES. O Barcelona vem em segundo no ranking, seguido por Manchester United, PSG e Juventus, fechando o top 5.

Brasileiros no Top 50

Flamengo – 14ª

Corinthians – 20º

São Paulo – 32º

Palmeiras – 36º

Santos – 42º

Vasco – 43º

Grêmio – 46º

Atlético-MG – 48º

Com informações da Folhapress.